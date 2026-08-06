Путин выразил признательность президенту Киргизии Жапарову

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность лидеру Киргизии Садыру Жапарову за укрепление двустороннего сотрудничества и развитие товарооборота между странами. Видеообращение главы государства к участникам VIII Российско-киргизского экономического форума и XII Российско-киргизской межрегиональной конференции публикует пресс-служба Кремля.

Президент поблагодарил Жапарова за личную поддержку двусторонних отношений и усилия по укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Бишкеком.

«Слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, по итогам 2025 года товарооборот между РФ и Киргизией увеличился на 26%, превысив $5 млрд.

Жапаров в свою очередь в обращении к участникам форума заявил, что Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера и рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения своей продукции. Он также подчеркнул, что Москву и Бишкек объединяют общая история и культурная близость.

Ранее Киргизия договорилась с Россией о ежемесячных поставках горючего.