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Бизнес

Росимущество в третий раз пытается продать активы производителя водки «Хортиця»

ГИС «Торги»: Росимущество выставило активы Global Spirits на торги за ₽7,8 млрд
Владимир Астапкович/РИА Новости

Росимущество снова выставило на торги конфискованные активы алкогольного холдинга Global Spirits по начальной цене 7,8 млрд рублей, следует из данных ГИС «Торги».
Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 августа включительно, еще спустя два дня состоятся сами торги. Шаг аукциона составит 78,2 млн рублей, а задаток для участия — 20% от начальной цены.

В единый лот вошли 84,59% акций Феодосийского завода коньяков и вин, а также полное право собственности на «Новый уровень», «Крымский винный дом», «Родник и К», «Русский Север», «Стандарт качества» и «Традиции успеха».

Это уже третья попытка Росимущества сбыть активы Global Spirits. В два предыдущих месяца объявленные торги не были проведены, потому что никто не подал заявки. В конце июля акции пытались продать с ценой отсечения 3,9 млрд рублей, но и тогда покупателя не нашлось.

Global Spirits — крупнейший международный алкогольный холдинг Европы, выпускающий водку «Хортица», «Мороша», «Первак» и коньяк «Шустов». После начала СВО компания отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции в России, поэтому новый владелец не сможет использовать эти товарные знаки.

Летом 2024 года Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры обратил активы Global Spirits в доход государства. Основатель холдинга — украинский бизнесмен Евгений Черняк — стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма, он внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Следствие установило, что с мая 2022 по февраль 2023 года он перечислил на счета иностранных компаний более 300 млн рублей под видом оплаты контрактов, а по сути были потрачены на поддержку ВСУ.

В мае суд в Москве заочно приговорил Черняка к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

Ранее в России остановились заводы производителя водки «Хортиця».

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