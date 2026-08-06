Росимущество в третий раз пытается продать активы производителя водки «Хортиця»

Росимущество снова выставило на торги конфискованные активы алкогольного холдинга Global Spirits по начальной цене 7,8 млрд рублей, следует из данных ГИС «Торги».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 августа включительно, еще спустя два дня состоятся сами торги. Шаг аукциона составит 78,2 млн рублей, а задаток для участия — 20% от начальной цены.

В единый лот вошли 84,59% акций Феодосийского завода коньяков и вин, а также полное право собственности на «Новый уровень», «Крымский винный дом», «Родник и К», «Русский Север», «Стандарт качества» и «Традиции успеха».

Это уже третья попытка Росимущества сбыть активы Global Spirits. В два предыдущих месяца объявленные торги не были проведены, потому что никто не подал заявки. В конце июля акции пытались продать с ценой отсечения 3,9 млрд рублей, но и тогда покупателя не нашлось.

Global Spirits — крупнейший международный алкогольный холдинг Европы, выпускающий водку «Хортица», «Мороша», «Первак» и коньяк «Шустов». После начала СВО компания отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции в России, поэтому новый владелец не сможет использовать эти товарные знаки.

Летом 2024 года Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры обратил активы Global Spirits в доход государства. Основатель холдинга — украинский бизнесмен Евгений Черняк — стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма, он внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Следствие установило, что с мая 2022 по февраль 2023 года он перечислил на счета иностранных компаний более 300 млн рублей под видом оплаты контрактов, а по сути были потрачены на поддержку ВСУ.

В мае суд в Москве заочно приговорил Черняка к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

Ранее в России остановились заводы производителя водки «Хортиця».