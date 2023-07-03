Владельца бренда водки «Хортица» подозревают в переводе 500 млн руб. в пользу армии Украины

Следственное управление СКР по городу Москве разыскивает основателя бренда водки «Хортица», украинского предпринимателя Евгения Черняка. В его отношении возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. По версии следствия, он вместе с соучастниками перечислил на счет украинской армии более 500 млн руб. для терактов на территории России. Черняка ищут, двух его соучастников задержали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

590 млн руб. для армии Украины

Следственный комитет России объявил в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка из-за спонсирования террористической деятельности в отношении России, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и другие лица вступили в сговор и перечислили в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иным украинским вооруженным формированиям более 500 млн руб. «для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации». Также следователи полагают, что в июне 2023 года Черняк поставил украинской армии товары для ведения боевых действий на сумму более 90 млн руб.

Следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма) в отношении предпринимателя. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы, минимальное — 8 лет заключения.

В настоящее время следователи принимают решение об аресте долей организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк, поскольку их руководителей подозревают в финансировании ВСУ.

Два соучастника

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в совершении преступления подозревают бенефициарного владельца международного холдинга — производителя алкогольной продукции, а также других учредителей и руководителей этой компании, выступающих в роли доверенных лиц Черняка.

Двух соучастников предпринимателя задержали. Одному из них предъявили обвинения по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), другому — по пунктам «а,б» ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взятке»). Следователи устанавливают местонахождение Черняка для последующего задержания.

По словам Волк, факты финансирования терроризма установили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СК и ФСБ.

В рамках расследования в Москве, Подмосковье и Вологодской области провели свыше 10 обысков, в рамках которых изъяли, в том числе компьютеры и финансовую документацию.

«Русский север» и «Родник и К»

Евгений Черняк — основатель и глава набсовета холдинга Global Spirits со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Частью организации являются несколько производителей алкогольной продукции, в том числе водок «Мороша» и «Первак». Global Spirits владеет ликеро-водочным заводом «Хортица», Одесским коньячным заводом и «Крымским винным домом». Также Черняк с 2018 года ведет YouTube-канал Big Money о бизнесе. В 2021 году он занимал 19 место в топ-100 богатейших украинцев по версии «Forbes Украина» с состояние в $470 млн.

После 24 февраля 2022 года холдинг Global Spirits отозвал лицензию на производство и дистрибуцию алкогольной продукции на российском и белорусском рынках.

В мае 2022 года стало известно, что у заводов «Русский север» в Вологодской области и «Родник и К» в Подмосковье, которые выпускали водку «Хортица», «Мороша» и «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits, сменился собственник. Им стал некий Александр Беспалов. Прежде производства принадлежали кипрским офшорам Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. Собеседники «Коммерсанта» утверждали, что сделка по смене собственника — формальна, и активы остаются в распоряжении Черняка. В Global Spirits тогда заявили, что у Черняка нет активов в России.