Владельца холдинга Global Spirits внесли в перечень террористов

chernyak_yevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владелец холдинга Global Spirits, украинский бизнесмен Евгений Черняк включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные организации, обновленные в понедельник.

«Черняк Евгений Александрович*, 12.04.1969 г.р. , г. Запорожье Украина», — значится в перечне.

До этого российский Следком объявил Черняка в розыск по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ему вменяется перечисление украинской армии более 500 млн рублей. Он переводил деньги для осуществления террористической деятельности на территории России.

Холдинг Global Spirits производит алкогольные напитки. Уголовное дело было возбуждено в Москве, следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК.

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