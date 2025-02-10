Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельца холдинга Global Spirits Черняка объявили в международный розыск

Помогавший ВСУ владелец Global Spirits Черняк объявлен в международный розыск
close
chernyak_yevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России. Согласно материалам уголовного дела, доступным ТАСС, активы Черняка, который покинул Россию, арестованы.

Ему заочно предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Вынесено постановление об объявлении его в международный розыск, так как он находится за пределами РФ. Мосгорсуд признал законным арест Черняка на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.

Минувшим летом против предпринимателя завели дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении украинским ВС и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на эту сумму за счет прибыли, которую он получил от экономической деятельности на территории Российской Федерации.

Черняк является главой наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits, которому принадлежат предприятия по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

Ранее сообщалось, что российские приставы обратили в доход РФ 100% долей в уставных капиталах компаний, связанных с Global Spirits и Черняком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами