Владельца холдинга Global Spirits Черняка объявили в международный розыск

Следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России. Согласно материалам уголовного дела, доступным ТАСС, активы Черняка, который покинул Россию, арестованы.

Ему заочно предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Вынесено постановление об объявлении его в международный розыск, так как он находится за пределами РФ. Мосгорсуд признал законным арест Черняка на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.

Минувшим летом против предпринимателя завели дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении украинским ВС и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на эту сумму за счет прибыли, которую он получил от экономической деятельности на территории Российской Федерации.

Черняк является главой наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits, которому принадлежат предприятия по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

Ранее сообщалось, что российские приставы обратили в доход РФ 100% долей в уставных капиталах компаний, связанных с Global Spirits и Черняком.