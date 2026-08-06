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Бизнес

В Киеве раскрыли объем бюджетной помощи Запада с 2022 года

Глава НБУ Украины Пышный: с февраля 2022 года Киев получил от Запада $200 млрд
Wikimedia Commons

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскрыл, какой объем средств получила страна от западных стран с с февраля 2022 года.

По его словам, с начала российско-украинского конфликта Киев получил от государств Запада $200 млрд.

Он добавил, что это «колоссальная сумма». Пышный подчеркнул, что на Западе начали связывать тезис о необходимости финансирования Украины с безопасностью Европы.

Накануне главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен рассказала, что
Европейская комиссия экспроприировала пятый транш доходов от замороженных активов Центрального банка России в €1,4 млрд и обещала передать их Украине.

1 апреля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила о выделении Киеву дополнительные €80 млн за счет прибыли от замороженных российских активов.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что передача Украине доходов от замороженных активов России — это кража средств. А в марте официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что присвоение прибыли от финансовых операций с российскими замороженными активами является воровством.

Ранее глава украинского Минфина призвал ЕС украсть российские активы.

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