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Бизнес

Соцфонд сообщил, насколько выросла пенсия россиян за пять лет

Соцфонд: средняя пенсия за пять лет увеличилась почти на 10 тыс. рублей
Павел Лисицын/РИА Новости

За пять лет средний размер пенсии в России увеличился почти на 10 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на данные Соцфонда, сообщает ТАСС.

По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в стране составила 25 401 рубль. Пять лет назал, в 2021 году, аналогичный показатель составлял 15 801 рубль.

В настоящее время в России насчитывается свыше 40,4 млн пенсионеров.

4 августа глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить пенсию на уровне не менее 40% от заработка.

За день до этого доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что отсрочка выхода на пенсию на 10 лет увеличивает ее размер более чем вдвое.

До этого стало известно, что в июне 2026 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих граждан в России превысил 40 тысяч рублей лишь в двух регионах.

Ранее россиянам рассказали, какой стаж нужен для максимальной пенсии.

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