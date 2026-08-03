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Бизнес

Россиянам рассказали, как более поздний выход на пенсию влияет на ее размер

Эксперт Балынин: выход на пенсию на 10 лет позже вдвое увеличивает ее размер
Павел Лисицын/РИА Новости

Отсрочка выхода на пенсию на 10 лет увеличивает ее размер более чем вдвое. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что законодательством предусматривается возможность увеличения страховой пенсии по старости, если гражданин уходит на заслуженный отдых в более позднем возрасте. Так, при обращении за назначением пенсии на 10 лет позже пенсионные коэффициенты и к фиксированная выплата становятся больше в 2,32 и 2,11 раза соответственно.

Например, если при 127 накопленных пенсионных баллах оформить страховую пенсию при наступлении пенсионного возраста в 2026 году, то ее размер составит 29 493,21 рубля. Если же гражданин достиг пенсионного возраста еще 10 лет назад, но в течение всего этого периода не обращался за выплатами, то с учетом премиальных коэффициентов его пенсия составит 66 411,46 рубля.

3 августа Балынин сообщил, что средняя заработная плата в 2026 году позволит россиянам сформировать более четырех пенсионных баллов (ИПК).

Россиянам ранее рассказали, какой стаж нужен для максимальной пенсии.

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