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Общество

Средняя пенсия более 40 тысяч рублей отмечена только в двух регионах России

ТАСС: только в двух регионах России средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей
Павел Лисицын/РИА Новости

В июне 2026 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих граждан в России превысил 40 тысяч рублей лишь в двух регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные.

Наивысшие показатели были зафиксированы в Ненецком автономном округе, где средняя пенсия составила 40 023 рубля, и на Чукотке — 44 066 рублей.

В целом же средний размер пенсий среди неработающих граждан по стране в этом месяце составил 25 838 рублей.

До этого россиянам напомнили, что в августе 2026 года в России запланирована индексация пенсионных накоплений для граждан, чьи средства находятся под управлением Социального фонда РФ. Размер повышения для большинства получателей достигнет 17,3%.

Данные изменения затронут несколько категорий граждан: участников программы государственного софинансирования, россиян 1967 года рождения и младше, имеющих накопления за период с 2002 по 2013 год, лиц, направивших материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых в 2002–2004 годах вносились страховые взносы.

Ранее в РФ выросло число регионов со средней пенсией более 30 тыс. рублей.

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