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Бизнес

В Госдуме считают необходимым закрепить пенсию россиян на уровне не менее 40% от заработка

Миронов: размер пенсий в стране должен быть не ниже 40% от заработка
Максим Блинов/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить пенсию на уровне не менее 40% от заработка. Об этом, ссылаясь на соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированную Россией в 2018 году. В соответствии с ней устанавливается минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка.

Уточняется, что коэффициент будет определяться на основании средней заработной платы застрахованного лица за 12 календарных месяцев, которые предшествуют выходу на пенсию. Если назначенная пенсия окажется ниже этой величины, то будет проводиться доплата до 40% от заработка.

3 августа доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя заработная плата в 2026 году позволит россиянам сформировать более четырех пенсионных баллов (ИПК).

Ранее россиянам рассказали, какой стаж нужен для максимальной пенсии.

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