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Бизнес

В России разрешили производство и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Правительство РФ разрешило оборот бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 2027 года
Константин Михальчевский/РИА Новости

Правительство России приняло постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Об этом сообщает Минэнерго РФ в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, на автозаправочных станциях будет размещена информация об экологическом классе топлива, чтобы граждане могли сделать осознанный выбор. Постановление также отменяет ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса Евро-5 с повышенным содержанием серы.

«Принятое решение носит временный характер», — подчеркнули в Минэнерго.

Там добавили, что оно направлено на стабильное снабжение рынка топливом и предотвращение дефицита в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений.

До этого руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин пояснил, что использование бензина Евро-2 и Евро-3 в современных двигателях ускоряет их износ. Евро-3 содержит в 15 раз больше серы, чем Евро-5, а Евро-2 — в 50 раз больше. При сгорании сернистого топлива образуются кислоты, которые вызывают коррозию и ускоряют износ деталей, добавил Кузин.

Президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Казахстан отправит в Россию бензин в рамках гуманитарной помощи.

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