Моторесурс в иномарках россиян сократится вдвое из-за бензина Евро-2 и Евро-3

Использование бензина «Евро‑2» и «Евро‑3» в современных неподготовленных моторах ускоряет их износ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин.

«Если смотреть на цифры по сере, разница между стандартами огромная. В бензине «Евро‑5» допустимое содержание серы — до 10 мг/кг, в «Евро‑3» — до 150 мг/кг, а в «Евро‑2» — до 500 мг/кг. То есть «Евро‑3» содержит примерно в 15 раз больше серы, чем привычный «Евро‑5», а «Евро‑2» — примерно в 50 раз больше», — сообщил эксперт.

По его словам, при сгорании сернистого топлива образуются оксиды серы, которые с влагой дают кислоты. Они расходуют щелочной ресурс масла, вызывают коррозию и ускоряют износ деталей двигателя и выхлопной системы. Кроме того, сера забивает катализатор, выводит из строя лямбда-зонды и усиливает нагар на форсунках, что снижает мощность и увеличивает расход топлива.

Как пояснил эксперт, влияние топлива на ресурс напрямую связано с конструкцией мотора. Атмосферные двигатели старого поколения, созданные под стандарты «Евро‑2» и «Евро‑3», менее подвержены негативному воздействию. Гораздо сильнее страдают современные турбомоторы с непосредственным впрыском, которые рассчитаны на «Евро‑5».

Как отметил Андрей Кузин, регулярные заправки «Евро‑3» сокращают ресурс двигателя до капремонта в 1,5–2 раза — до 120–180 тыс. км вместо 250–300 тыс. км. При использовании «Евро‑2» агрессивность воздействия выше: ресурс современного мотора может упасть до 100–150 тыс. км, то есть до трети или половины от заявленного.

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