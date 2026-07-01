Казахстан отправит в Россию бензин в рамках гуманитарной помощи

Казахстан поставит России 50 тысяч тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что топливо может быть взято у Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Конденсат».

Агентство подчеркивает, для России 50 тысяч тонн топлива — незначительный объем, а для казахстанского рынка подобное изъятие может иметь негативные последствия. Однако принципиальное согласие на поставки уже получено.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.