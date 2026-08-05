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Бизнес

Нефтяные компании в России получили необходимое топливо для осенних полевых работ

Новак: все необходимое топливо для полевых работ нефтяными компаниями выделено
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские предприятия и нефтяные компании уже получили все нужные объемы топлива для осенних полевых работ. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире «Первого канала».

«Все необходимые объемы (топлива — прим. ред.) для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями», — сказал чиновник.

30 июля правительство РФ подписало постановление, направленное на обеспечение агропромышленного комплекса топливом в необходимых объемах.

Этот порядок будет действовать до 1 ноября 2026 года при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

Ранее в России открыли горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом.

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