В России открыли горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом

Министерство сельского хозяйства РФ запустило горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе объяснили, что по ней могут обратиться сельхозорганизации и фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли.

Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы: отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая цена или ограничения при заправке, привели пример в министерстве.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев назвал управляемой ситуацию с топливом в российском агропромышленном комплексе.

В последние недели автомобилисты в разных регионах России все чаще сталкиваются с перебоями с топливом. На одних заправках заканчивается Аи-95, на других — Аи-92, а в некоторых местах бензин есть в полном объеме. Водителям приходится искать топливо сразу на нескольких АЗС, а очереди возникают не везде одновременно. Как выиграть в этой «бензиновой лотерее» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кировской области ввели систему продажи бензина по номерам.