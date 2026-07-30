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Бизнес

Кабмин утвердил временный порядок для обеспечения аграриев топливом

Правительство ввело особый порядок снабжения топливом аграриев до 1 ноября
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Правительство подписало постановление, направленное на обеспечение агропромышленного комплекса (АПК) топливом в необходимых объемах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина в мессенджере «Макс».

«Утвержден временный порядок, который будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей», — рассказали в правительстве.

Пресс-служба уточнила: при помощи таких соглашений предприятия (АПК) будут обеспечены регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ.

30 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ситуация с топливом в регионе стабилизирована. Это произошло благодаря увеличению поставок. При этом на Кубани продолжает снижаться число закрытых автозаправочных станций, а некоторые АЗС убрали лимиты на отпуск топлива.

Кроме того, губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что с 3 августа в регионе прекращается ограничение на продажу топлива по государственным регистрационным знакам автомобилей.

Ранее ученая объяснила, как распознать некачественный бензин на АЗС.

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