Власти Крыма зафиксируют цены на топливо

В Крыму и Севастополе зафиксируют цену на бензин марки АИ-92 на уровне не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

«На АЗС компаний «ТЭС» и «АТАН» стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр», — написал он.

Губернатор отметил, что мера начнет действовать с 4 августа.

По словам Развожаева, до середины августа планируется привести к этому же порогу цены на бензин марки АИ-95 и дизельное топливо.

До этого президент России Владимир Путин заявил о разработке защищенной системы снабжения топливом Крыма. Он подчеркивал, что ситуация с нефтепродуктами в стране будет постепенно налаживаться, и Крыма это тоже касается. Глава государства отметил, что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет сложно добраться.

Ранее вице-премьер сообщил, что Россия начинает импортировать топливо.