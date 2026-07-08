Вице-премьер сообщил, что Россия начинает импортировать топливо

Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что в июле страна начинает импортировать нефтепродукты, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы. Его слова передает «Интерфакс».

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал Новак.

Он отметил, что правительство продлило нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на год, также была проработана с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.

5 июля «Ведомости» сообщили, что импорт белорусского бензина в РФ в июне достиг рекордных 141 тыс. тонн.

Ранее в Казахстане ограничили въезд для «бензиновых туристов».