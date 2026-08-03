В России спрос на наличные достиг максимума с начала года

ЦБ: в июле спрос на наличные вырос на 43% и достиг максимума с начала года

Объем наличных денег в обращении в России по итогам июля вырос на 643,4 млрд рублей, что стало максимальным месячным приростом с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

По сравнению с июнем показатель вырос на 43,1%.

В январе объем наличных сократился на 386,2 млрд рублей, однако уже с февраля он начал постепенно увеличиваться.

В целом за период с февраля по июль объем наличных денег в обращении вырос на 2 трлн 547 млрд рублей, следует из статистики ЦБ.

В июне эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что деньги на «черный день» лучше всего держать на накопительном счете. По его оценке, сумма в размере трех-шести месячных расходов на накопительном счете в системно значимом банке под 11–13% — это и есть нормальный резервный фонд.

В марте доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, что в России на фоне борьбы с мошенниками возникли сложности со снятием наличных в банкоматах. Она объяснила, что существуют два основных механизма ограничения операций, связанных со снятием наличных. Временное ограничение может вводиться на срок до 48 часов при подозрении, что операция совершается без согласия клиента. Под подозрение подпадают в том числе переводы на крупные суммы на свой счет и изменение устройства для входа в онлайн-банк.

Ранее россиянам объяснили, что делать при блокировке карты во время снятия наличных.