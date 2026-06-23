Россиянам рассказали, где хранить деньги на «черный день»

Деньги на «черный день» лучше всего держать на накопительном счете, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Накопительный счет в системно значимом банке — это главный инструмент для резерва. Сейчас накопительный счет дает доходность 11–13% годовых, деньги можно снять в любой момент без потери процентов, пополнение без ограничений. Это — оптимальное сочетание доходности и ликвидности для «подушки». Срочный вклад дает максимальную ставку (12–14% на год), но деньги заморожены: при досрочном расторжении банк начислит 0,01%. Для резерва это неприемлемо. Наличные — ноль доходности и физический риск, они годятся только как небольшая часть резерва на самый крайний случай», — отметил Селезнев.

Он сказал, что ошибочно держать весь резерв на карточном счете почти под 0% вместо накопительного счета под 11–13%, это грозит потерей 50–80 тыс. рублей в год при резерве в 500 тыс. Во-вторых, не стоит класть весь резерв в срочные вклады ради более высокой ставки, тогда при форс-мажоре придется терять проценты, добавил финансист. В-третьих, нельзя не иметь резерва вовсе (или тратить его на не критичные покупки) и закрывать форс-мажоры кредитными картами под 30–40% годовых, подчеркнул Селезнев.

По его словам, сумма в размере трех-шести месячных расходов на накопительном счете в системно значимом банке под 11–13% — это и есть нормальный резервный фонд. Один-два месяца расходов можно держать в наличных (рублях или валюте) на случай технических сбоев банковской инфраструктуры, заключил Селезнев.

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