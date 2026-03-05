Финансист рассказала об ограничениях при снятии наличных

В России на фоне борьбы с мошенниками возникли сложности со снятием наличных в банкоматах. Об этом сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова агентству «Прайм».

Она рассказала, что существуют два основных механизма ограничения операций, связанных со снятием наличных. Временное ограничение может вводиться на срок до 48 часов при подозрении, что операция совершается без согласия клиента. Под подозрение подпадают, в том числе, переводы на крупные суммы на свой счет, изменение устройства для входа в онлайн-банк.

Финансист в случае планов по снятию или внесению наличных на крупную сумму рекомендует уведомить банк заранее – например, через личный кабинет. А если сумма крупная, «хорошо при этом иметь документы, объясняющие цель вашей банковской операции».

Кроме того, есть постоянное ограничение. Оно касается счетов, внесенных в базу данных Центробанка «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». В этом случае для снятия блокировки нужно судебное решение или удаление счета из списка.

Агентство также напомнило, что с 1 марта блокировка начинает применяться в случае, если сведения о получателе денег содержатся в системе противодействия правонарушениям, совершенных с использованием интернета.

В феврале в МВД предложили ввести «период охлаждения» для операций по снятию наличных средств, а также об установлении лимита на суточные переводы с применением NFC.

