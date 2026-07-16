Россиянам объяснили, что делать при блокировке карты во время снятия наличных

«Финансы Mail»: при блокировке карты при снятии наличных надо связаться с банком

Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает «Финансы Mail».

Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов ПИН-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тыс. рублей на 48 часов, говорится в материале.

Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложения или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. Сотрудник банка может спросить, где находился клиент, зачем ему нужны наличные и не действовал ли он под давлением третьих лиц, добавляется в материале.

Иногда банк просит предоставить подтверждения экономического смысла операции — чеки, переписку или скриншоты, уточняет редакция. Простая проверка занимает несколько минут или часов, более сложная может затянуться на несколько дней, следует из материала.

Если заблокирована только карта, а счет продолжает работать, деньги можно получить в банковской кассе или перевести на другую свою карту, пишет редакция. При длительном отказе клиент вправе запросить письменное объяснение банка, а затем обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, заключается в материале.

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