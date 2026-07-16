Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам объяснили, что делать при блокировке карты во время снятия наличных

«Финансы Mail»: при блокировке карты при снятии наличных надо связаться с банком
Александр Сухов/РИА Новости

Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает «Финансы Mail».

Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов ПИН-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тыс. рублей на 48 часов, говорится в материале.

Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложения или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. Сотрудник банка может спросить, где находился клиент, зачем ему нужны наличные и не действовал ли он под давлением третьих лиц, добавляется в материале.

Иногда банк просит предоставить подтверждения экономического смысла операции — чеки, переписку или скриншоты, уточняет редакция. Простая проверка занимает несколько минут или часов, более сложная может затянуться на несколько дней, следует из материала.

Если заблокирована только карта, а счет продолжает работать, деньги можно получить в банковской кассе или перевести на другую свою карту, пишет редакция. При длительном отказе клиент вправе запросить письменное объяснение банка, а затем обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, заключается в материале.

Ранее россиянам объяснили, что делать с неожиданно упавшими на карту деньгами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!