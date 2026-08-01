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Бизнес

Российские миллиардеры потеряли более $5 млрд с начала 2026 года

Bloomberg: капитал российских миллиардеров в 2026 году сократился на $5 млрд
Евгения Новоженина/РИА Новости

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2026 года сократилось на $5,02 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний и других активов.

Больше всех среди российских участников рейтинга потерял Михаил Прохоров — его состояние уменьшилось на $5,66 млрд, до $10,9 млрд.

Состояние других российских миллиардеров также сократилось: основателя Telegram Павла Дурова — на $1,86 млрд, до $12,5 млрд; президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $3,44 млрд, до $23 млрд; председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — на $1,16 млрд, до $22,6 млрд; основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — на $1,41 млрд, до $21,2 млрд.

При этом ряд российских миллиардеров с начала года стали еще богаче. Наибольший прирост зафиксирован у основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова — его капитал вырос на $1,79 млрд, до $28,1 млрд.

Согласно прошлогоднему рейтингу, в 2025 году состояние российских миллиардеров выросло на $18,378 млрд. Тогда на первом месте находился Владимир Потанин, при этом его капитал уменьшился на $1,44 млрд — до $26,4 млрд. Второе место сохранил Алексей Мордашов, его состояние выросло на $3,02 млрд — до $26,3 млрд. На третьем месте располагался Владимир Лисин, который в 2025 году потерял $2,08 млрд, и его состояние сократилось до $23,7 млрд.

25 июля американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не является триллионером. Состояние Маска превысило $1 трлн после IPO SpaceX, состоявшегося 12 июня. Акции компании дебютировали на Nasdaq и уже 16 июня достигли исторического максимума в $225,64, что сделало Маска первым в мире триллионером. Однако с тех пор бумаги SpaceX подешевели примерно на 50% и на момент публикации торговались по $114 за акцию.

Ранее бывшая жена отсудила у южнокорейского миллиардера более $600 млн отступных.

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