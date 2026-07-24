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Бизнес

Бывшая жена отсудила у южнокорейского миллиардера более $600 млн отступных

Главе южнокорейской SK Group назначили выплату $644 млн при разводе
Angelina Katsanis/Reuters

В Южной Корее завершился «развод века» владельца компьютерного конгломерата SK Group Чхве Тхэ Вона. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

По итогам многолетнего бракоразводного процесса суд обязал миллиардера выплатить бывшей супруге Но Со Ен 944 млрд вон, что эквивалентно $640 млн.

Как отмечают журналисты, назначенная сумма оказалась меньше первоначальной в $940 млн, установленной судом в 2025 году. Дополнительно бизнесмена ранее обязали перечислить бывшей жене $1,3 млн долларов в качестве алиментов.

Брак пары продлился с 1988 года, у них родились трое детей. В 2015 году брак Чхве Тхэ Вона распался после того, как миллиардер признался, что у него была любовница, которая родила от него ребенка. Бывшая супруга при разводе требовала половину состояния — около $1 млрд, однако суд постановил не включать в выплаты акции компании миллиардера.

До этого основатель Microsoft Билл Гейтс на внутреннем собрании своего благотворительного фонда извинился за контакты с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и признался в супружеских изменах. Миллиардер заявил, что у него были романы с женщинами из России, подчеркнув, что они не связаны с делом Эпштейна.

Ранее экс-невеста миллионера Семенова опровергла слухи о его романе с Ольгой Бузовой.

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