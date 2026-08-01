Маск предупредил Европу об угрозе исчезновения

Маск: крупнейшие экономики мира находятся на пути к исчезновению

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что из-за рекордно низкой рождаемости ведущие экономики мира движутся к исчезновению.

«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость. Они давно движутся к вымиранию», — написал предприниматель.

В декабре прошлого года Маск заявил, что «великое замещение» населения Европы уже произошло. Он писал, что 73% детей в Брюсселе — не европейцы. Кроме того, предприниматель утверждал, что белое население Земли из-за идущих демографических процессов находится под угрозой исчезновения.

Предприниматель также выражал мнение, что Европейский союз необходимо устранить, а отдельным государствам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ. В посте бизнесмен отметил, что бюрократия «медленно душит Европу», и задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают Евросоюз.

Ранее в Европе 10 стран подписали соглашение о защите населения в случае войны или кризиса.