Маск заявил об угрозе исчезновения белого населения

Маск: белое население Земли находится под угрозой исчезновения
Nathan Howard/Reuters

Белое население Земли из-за идущих демографических процессов находится под угрозой исчезновения. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск.

Он подчеркнул, что при сохранении нынешних тенденций белое население превратится в небольшое меньшинство, а затем практически исчезнет.

26 ноября сообщалось, что Онлайн-энциклопедия Grokipedia Илона Маска использует источники с сомнительной репутацией, включая сайты экстремистской и конспирологической направленности. Согласно исследованию, платформа ссылается на неонацистский ресурс 42 раза, на конспирологический — 34 раза, а на сайт белых националистов — 107 раз.

19 ноября стало известно, что Маск, получив премию в $1 трлн от акционеров Tesla, в ближайшие 10 лет будет ежегодно зарабатывать больше, чем все учителя начальных школ в США.

Ранее сообщалось, что нейросеть Grok соцсети X назвала Маска величайшим человеком в истории.

