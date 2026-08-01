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Бизнес

Минэнерго Казахстана опровергло полную остановку работы КТК

Минэнерго Казахстана: КТК временно не работает, но продолжает прием нефти
«Каспийский трубопроводный консорциум»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 31 июля приостановил работу нефтепровода, но при этом продолжает прием нефти от грузоотправителей в резервуары. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана.

«В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается», — говорится в сообщении ведомства.

В минэнерго добавили, что текущая ситуация находится на контроле: Астана постоянно взаимодействует с руководством КТК.

Уточняется, что с 1 августа объем приема нефти на нефтепроводе составляет 100 тыс. тонн в сутки.

«Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале», — подчеркнули в казахстанском министерстве.

Ночью 30 июля дроны нанесли удары по двум иностранным нефтяным танкерам в Черном море. Один из них шел под флагом Маршалловых островов и в момент атаки находился на погрузке нефти на выносном причале КТК. Второе судно шло под флагом Острова Мэн и подверглось удару, находясь в шести морских милях от нефтеперевалочного терминала.

В результате удара, в районе манифольдов для приема нефти на грузовой палубе вспыхнул пожар, который оперативно потушил экипаж танкера и судна КТК.

Ранее была названа возможная причина призыва Токаева к заморозке украинского конфликта.

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