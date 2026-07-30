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Армия

На причале Каспийского трубопроводного консорциума потушили пожар после атаки дрона

На причале КТК потушили пожар после атаки украинского беспилотника на танкер
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

На причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) потушили пожар после атаки украинского беспилотника на танкер. Об этом сообщил консорциум в Telegram-канале.

О произошедшем стало известно утром 30 июля. Первым под удар попал танкер Nissos Sifnos под Маршалловыми островами, находившийся на погрузке нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3.

В консорциуме заявили, что пожар, возникший в результате атаки БПЛА в районе манифольдов для приема нефти на грузовой палубе, был оперативно потушен силами экипажа танкера, к ним подключились еще три судна КТК.

Никто не пострадал среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций. Разлива нефти не допущено.

В КТК добавили, что подвергшийся удару танкер остался на плаву. В настоящее время специалистами проводится оценка повреждений. Погрузка нефти на танкер остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

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