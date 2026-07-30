На причале Каспийского трубопроводного консорциума потушили пожар после атаки дрона

На причале КТК потушили пожар после атаки украинского беспилотника на танкер

На причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) потушили пожар после атаки украинского беспилотника на танкер. Об этом сообщил консорциум в Telegram-канале.

О произошедшем стало известно утром 30 июля. Первым под удар попал танкер Nissos Sifnos под Маршалловыми островами, находившийся на погрузке нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3.

В консорциуме заявили, что пожар, возникший в результате атаки БПЛА в районе манифольдов для приема нефти на грузовой палубе, был оперативно потушен силами экипажа танкера, к ним подключились еще три судна КТК.

Никто не пострадал среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций. Разлива нефти не допущено.

В КТК добавили, что подвергшийся удару танкер остался на плаву. В настоящее время специалистами проводится оценка повреждений. Погрузка нефти на танкер остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

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