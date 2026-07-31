Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Названа возможная причина призыва Токаева к заморозке украинского конфликта

Политолог Юнеман: Токаев призвал заморозить конфликт из-за атак Украины на КТК
Александр Щербак/POOL/РИА Новости

Призыв казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева к заморозке российско-украинского конфликта связан с ударами Киева по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил кандидат политических наук Роман Юнеман.

Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц нарастили число ударов с применением дронов. При этом объекты КТК стали целями для атак за неделю до переговоров президента Казахстана с российским коллегой Владимиром Путиным.

«[ВСУ] начали бить по объектам КТК, через который проходит в среднем 80% казахстанской нефти и который фактически обеспечивает половину бюджета страны. Как на это может отреагировать Токаев? Ударить по украинцам? У него такого варианта нет», — сказал Юнеман.

Специалист отметил, что ссора с РФ ничего бы не дала Казахстану. В связи с этим единственный оставшийся у Токаева вариант — призвать Москву и Киев к миру, резюмировал кандидат политических наук.

25 июля Путин и Токаев провели встречу в Омске, в ходе которой казахстанский лидер предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к Стамбульской формуле урегулирования. Глава республики подчеркнул, что на переговорах в Турции были достигнуты значительные результаты, поэтому имеет смысл и дальше двигаться в сторону мира под гарантии крупных держав, включая РФ.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на призыв Токаева заморозить конфликт на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!