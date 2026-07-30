В КТК сделали заявление на фоне атак БПЛА на международную инфраструктуру

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на международную инфраструктуру наносят значительный ущерб экономическим интересам Казахстана, а также западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба КТК.

В заявлении утверждается, что ночью 30 июля дроны нанесли удары по двум иностранным нефтяным танкерам. Один из них шел под флагом Маршалловых островов. В момент атаки он находился на погрузке нефти на выносном причале. Второе судно шло под флагом Острова Мэн и подверглось удару, находясь в шести морских милях от терминала КТК.

«Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Государственный департамент США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры», — подчеркивается в тексте.

Из него следует, что ущерб также был причинен компаниям-грузоотправителям КТК. Среди них — «Шелл», «Эни», «Тоталь», «Шеврон» и «ЭксонМобил».

Как отмечается в публикации, атаки на танкеры угрожают здоровью и жизни членов экипажей, состоящих из граждан разных стран. Более того, из-за ударов возникают существенные экологические риски в акватории Черного моря, поскольку они могут спровоцировать пожар и разлив нефти.

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