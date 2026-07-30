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Бизнес

Казахстан может заняться переработкой российской нефти

Reuters: Казахстан и Россия ведут переговоры по переработке нефти
Максим Богодвид/РИА Новости

Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих заводах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

«Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в РФ», — сообщили в министерстве.

Объем переработки и условия поставок на данный момент не разглашаются.

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти в связи с ограничениями на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). В то же время отмечается, что все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии.

20 июля беспилотный летательный аппарат атаковал судно Nelsa на морском терминале КТК. На корабле произошло возгорание, члены экипажа были вынуждены эвакуироваться. В связи с произошедшим погрузку нефти остановили. Министерство иностранных дел Казахстана осудило удар по судну.

Ранее сообщалось, что грузинский НПЗ откажется от российской нефти после угрозы ЕС.

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