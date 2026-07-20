«Страна-агрессор все понимала». В Казахстане осудили удар по танкеру, но не сказали, кто это сделал

КТК: атакован еще один гражданский морской танкер на морском терминале

Украинские беспилотники продолжают атаковать нефтяные танкеры в Черном море в окрестностях Новороссийска. 20 июля БПЛА ударил по судну Nelsa на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Произошел пожар, экипаж эвакуировался. Погрузка нефти была остановлена. МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, однако отказался называть «страну-агрессора», которая запустила эти дроны.

Беспилотник атаковал гражданский танкер Nelsa на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря неподалеку от Новороссийска Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале компании.

«Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер Nelsa, находившийся на погрузке у ВПУ-1 (выносное причальное устройство)», — говорится в публикации.

В результате попадания БПЛА в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением произошло возгорание на палубе и в отсеках танкера. Пожар удалось потушить в течение нескольких часов.

Международный экипаж в составе 22 человек эвакуировали на буксирах КТК . Капитан и его старший помощник остались на борту. Танкер сохранил плавучесть, однако погрузка нефти остановлена. Разлива нефти и ее воспламенения не допущено, уточнили в компании.

«Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран»,

— подчеркнули в КТК.

При этом компания предпочла не называть в своем заявлении страну, запустившую беспилотник по танкеру, — Украину.

19 июля два нефтяных танкера Asia и Nissos Ios уже подвергались атаке беспилотников на морском терминале КТК. Погрузку сырья приостановили и возобновили вечером. Кроме того, 17 июля танкер Nordic Zenith был поврежден ударами двух БПЛА — судно загорелось на подходе к морскому терминалу КТК.

В компании выразили надежду, что страны-участницы КТК (Россия, США, Казахстан и некоторые государства Западной Европы) осудят эти удары и выработают «практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан».

«Обезличенная позиция»

Накануне МИД Казахстана резко осудил атаки на суда, перевозившие нефть через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Во внешнеполитическом ведомстве назвали удары по танкерам посягательством на экономические интересы республики.

«Мы рассматриваем такие атаки как неприемлемое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан,

а также как преднамеренные действия, направленные на дестабилизацию законной международной торговли и мировых энергетических рынков и подрыв безопасности глобальных транспортных и логистических цепочек поставок», — подчеркнул МИД.

Астана потребовала немедленного прекращения этих нападений и принятия всеобъемлющих мер по обеспечению безопасности инфраструктуры, используемой для экспорта казахстанских углеводородов.

Сейчас республика проводит всестороннюю оценку причиненного ущерба. «По завершении этой оценки Казахстан оставляет за собой все права, предусмотренные международным правом, для защиты своих законных интересов, включая требование полной компенсации за причиненный ущерб», — подчеркнули в ведомстве.

Как пишет «Военное обозрение», Казахстан снова «забыл» упомянуть тех, кто совершил нападение на танкеры.

«При этом непонятно, кого обвиняет Астана, потому что в заявлении ни разу не была упомянута Украина, хотя в заявлении КТК четко была определена украинская принадлежность атаковавших танкеры дронов. Тем не менее казахстанские дипломаты снова предпочли не портить отношения с Киевом»,

— говорится в публикации.

Требования осудить удары по танкерам и прекратить атаки «по-прежнему обезличены и уж точно не будут восприняты в Киеве», подчеркнуло издание.