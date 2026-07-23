Казахстан временно снизил добычу нефти

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти в связи с ограничениями на КТК

Погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки.

20 июля беспилотный летательный аппарат атаковал судно Nelsa на морском терминале КТК. На корабле произошло возгорание, члены экипажа были вынуждены эвакуироваться. В связи с произошедшим погрузку нефти остановили. Министерство иностранных дел Казахстана осудило удар по судну, но при этом не стало называть «страну-агрессора», которая запустила дрон.

Как сообщило издание Kazenergy, атаки на танкеры в Черном море могут привести к корректировке экспорта нефти из республики. В публикации подчеркивалось, что профильные ведомства Казахстана непрерывно мониторят обстановку, чтобы выработать альтернативные логистические решения.

Ранее в МИД России высказались об атаке на танкер у терминала КТК.