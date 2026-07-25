Грузинский НПЗ откажется от российской нефти после угрозы ЕС

Компания Black Sea Petroleum (BSP), которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в грузинском порту Кулеви, в конце августа или в начале сентября полностью прекратит переработку российской нефти из-за санкций Евросоюза. Об этом заявил член наблюдательного совета BSP Вахтанг Чахнашвили в эфире грузинского телеканала Pirveli.

24 июля Евросоюз ввел превентивные санкции в отношении НПЗ, которые вступят в силу 25 января 2027 года, если завод не откажется от переработки российской нефти.

По словам Чахнашвили, BSP также планирует выйти на европейские рынки, компании нужна альтернатива российской нефти. Представитель компании подчеркнул, что если бы НПЗ продолжил импортировать российскую нефть, то точно столкнулся бы с санкциями ЕС.

24 июля МИД Грузии обратился к Европейскому союзу с выражением «сожаления» из-за санкций против НПЗ в Кулеви. В ведомстве отметили, что не зафиксировано ни единого факта обхода санкций сообщества против России на территории республики.

Ранее в Грузии рассказали о требованиях Британии отказаться от нефтепродуктов из России.