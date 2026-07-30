В Кировской области смягчат ограничения при продаже топлива

Соколов: в Кировской области с 3 августа отменят отпуск топлива по госномерам

С 3 августа в Кировской области прекращается ограничение на продажу топлива по государственным регистрационным знакам автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов на платформе «Макс».

«На заседании оперативного штаба приняли решение отменить отпуск топлива по номерам машин с понедельника, 3 августа», — говорится в посте.

Данное решение принято в связи с нормализацией обстановки на АЗС и отсутствием очередей.

По словам главы региона, стабилизация ситуации стала возможной благодаря увеличению объемов поставок бензина от компании «Лукойл»: с 300 тонн (на 8 июля) до 550 тонн в сутки.

На данный момент запасы горючего на местных нефтебазах остаются на достаточном уровне: 92-й бензин: 1,5 тыс. тонн (плюс 5,9 тыс. тонн в пути), 95-й бензин: 1 тыс. тонн (плюс 658 тонн в пути), дизельное топливо: 1,9 тыс. тонн (плюс порядка 2,9 тыс. тонн в пути).

Также Соколов отметил, что сеть заправочных станций «Движение» приступила к снижению стоимости топлива и планирует продолжать этот процесс.

Ранее губернатор Ставрополья сообщил о направлении в регион дополнительного количества топлива.