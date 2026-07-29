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Наука

Ученая рассказала, как распознать некачественный бензин на АЗС

ПНИПУ: запах и осадок в топливе выдают некачественный бензин на заправке
Константин Михальчевский/РИА Новости

Доля некачественного бензина на российских АЗС снижается: по данным Росстандарта, за последние годы она упала с 20% до 3,5–4%. Однако нарушения все еще фиксируются в отдельных регионах, и водителям важно уметь распознавать признаки плохой смеси. О том, на что обращать внимание при заправке и как понять, что машина сигналит о непригодном горючем, рассказала доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Анна Чучалина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Качество бензина в России нормирует ГОСТ 32513-2013: он задает октановое число, фракционный состав и стабильность к окислению.

«Если залить топливо с октаном ниже, чем указано в инструкции к автомобилю, оно будет взрываться от давления до появления искры — мотор начнет стучать и перегреваться, а поршни быстро износятся. Использовать бензин с более высоким октаном, чем рекомендовано, можно», — пояснила Чучалина.

Определить качество топлива по внешнему виду непросто, но есть явные тревожные признаки. Запах тухлых яиц указывает на избыток сернистых соединений, которые разрушают катализатор и датчики. Запах ацетона или растворителя может говорить о дешевых спиртах или ароматических добавках, разъедающих резиновые уплотнения. Качественный бензин всегда прозрачен, без мути и осадка — хлопья, расслоение или темный осадок выдают воду, тяжелые компоненты или грязь.

Самые верные сигналы подает сам автомобиль. Затрудненный запуск и нестабильные холостые обороты говорят о том, что горючее плохо испаряется. Рывки при разгоне и металлический стук возникают из-за нестабильного сгорания топлива — из-за низкого октана или твердых примесей, забивающих форсунки. Повышенный на 10–15% расход без видимых причин — еще один признак некачественной смеси: примеси серы мешают топливу сгорать полностью, а со временем разрушают насосы и топливную аппаратуру.

«Если двигатель сильно стучит, машина резко теряет мощность, дергается при нажатии на газ, из выхлопной трубы идёт густой чёрный дым — лучше заглушить мотор и вызвать эвакуатор. При слабо выраженных симптомах можно доехать до проверенной АЗС на пониженных оборотах, долить качественное топливо с высоким октаном для разбавки и позже заменить фильтр и свечи», — заключила Анна Чучалина.

Ранее россиянам рассказали , из каких машин топливные воры не смогут отсосать бензин.

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