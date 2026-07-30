На Кубани заявили о стабилизации ситуации с топливом

В Краснодарском крае стабилизировали ситуацию с топливом. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи с вице-премьером России Александром Новаком, передает сайт администрации.

Глава региона уточнил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря увеличению поставок топлива. При этом в регионе продолжает снижаться число закрытых автозаправочных станций (АЗС). При этом ряд АЗС убрали лимиты на отпуск топлива, отметил губернатор.

«Снабжение региона топливом идет в штатном режиме», — говорится в сообщении.

22 июля президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ростовский депутат призвал вернуть возможность заправлять канистры на АЗС.