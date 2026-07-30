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Бизнес

Губернатор Ленобласти пообещал поддержать бизнес после атаки дронов на Wildberries

Дрозденко: Ленобласть поможет бизнесу, пострадавшему от атаки на Wildberries
Комитет по печати Ленинградской области

Правительство Ленинградской области окажет поддержку представителям бизнеса, которые пострадали в результате атаки беспилотников на склады Wildberries. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

«По предварительным данным, в Ленинградской области порядка полутора тысяч продавцов, чьи товары сгорели или пострадали. Сумма ущерба значительная. Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать — это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим», — написал глава региона.

Дрозденко добавил, что власти Ленобласти предоставят предпринимателям льготный заем на пополнение оборотных средств. Также в регионе организуют региональный штаб по координации пострадавших бизнесменов. Если этих решений окажется недостаточно, то правительство региона примет дополнительные меры, отметил губернатор.

24 июля Петербург подвергся налету украинских беспилотников. Губернатор города Александр Беглов сообщил об ударе по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Позже он заявил, что беспилотник попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Там произошло обрушение конструкций, пострадавших нет.

Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила о приостановке работы логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи. Оба объекта находятся в Петербурге. Позже Дрозденко сообщил, что при ударе дрона по складу в Ленобласти пострадали три человека.

Ранее Wildberries объявил о новой мере поддержки продавцов.

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