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Бизнес

Wildberries объявил о новой мере поддержки продавцов

WB Банк отменил плату за обслуживание счетов для продавцов
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

WB Банк в рамках мер по поддержке продавцов решил отменить плату за обслуживание счетов, а также комиссию за рублевые переводы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

В заявлении подчеркивается, что решение распространяется как на старых клиентов банка, так и на тех, кто только собирается воспользоваться его услугами.

«Банк будет бесплатно предоставлять всем продавцам Wildberries ежемесячное обслуживание счета. Все внутрибанковские переводы, как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счет физлица, будут бесплатными», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что комиссия также не будет взиматься за рублевые переводы на территории России на счета ИП, а также физических и юридических лиц в других банках.

По словам представителей RWB, льготные условия обслуживания будут предоставляться автоматически. Селлерам достаточно иметь регистрацию на портале продавцов Wildberries и расчетный счет в WB Банке, выполнять никакие дополнительные действия не надо.

24 июля продавцам Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак на склады, предоставили отсрочку по выплатам по кредитам. В RWB рассказали, что было решено приостановить платежи по основному долгу и процентам на три месяца.

Ранее в Кремле оценили решение Wildberries оказать помощь селлерам.

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