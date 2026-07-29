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Бизнес

Росстат сообщил о росте средней зарплаты россиян в мае

Росстат: средняя зарплата в России в мае превысила ₽110 тысяч
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Среднемесячная начисленная заработная плата в России в мае 2026 года составила более 110 тыс. рублей, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

По данным ведомства, показатель достиг 110 216 рублей. Это на 10,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого Росстат сообщал, что в апреле 2026 года средняя зарплата выросла на 11% по сравнению с апрелем 2025 года и составила 109 052 рубля. За январь-апрель средние номинальные зарплаты увеличились на 14,1%, до почти 107,6 тысячи рублей.

Экономист Игорь Балынин прогнозировал, что средняя зарплата россиян достигнет 115-117 тыс. рублей по итогам апреля-июня 2026 года. Он связывал это с ускоренным ростом МРОТ и дефицитом кадров, который заставляет работодателей конкурировать за специалистов, повышая зарплаты. Важное значение на рост зарплат оказывает повышенная потребность в дополнительных высококвалифицированных кадрах, добавил экономист.

Ранее стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в РФ.

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