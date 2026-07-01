Названа средняя зарплата в России в апреле

Росстат: средняя зарплата в России в апреле составила 109 тысяч рублей

По итогам апреля средняя заработная плата в России выросла до 109 тысяч рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили на сайте Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2026 года составила 109 052 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 11%», — говорится в сообщении.

В Росстате отметили, что в период с января по апрель средние номинальные зарплаты в стране выросли на 14,1%, до почти 107,6 тысячи рублей.

Утром 1 июля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата россиян достигнет 115–117 тыс. рублей по итогам апреля — июня 2026 года. По его словам, факторами уверенного роста выплат являются, во-первых, ускоренное увеличение минимального размера заработных плат в сравнении с темпами инфляции.

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