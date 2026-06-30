Россиянам пообещали рост зарплат

Средняя зарплата россиян достигнет 115–117 тыс. рублей по итогам апреля — июня 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе — марте средняя зарплата в Российской Федерации составила 106 979 рублей, что на 15,9% выше значений первого квартала 2025 года, на 32,8% — первого квартала 2024 года и на 60,2% — первого квартала 2023 года. Во втором квартале 2025 года средняя зарплата составляла 100 023 рубля. По итогам второго квартала 2026 года, на мой взгляд, средняя зарплата будет примерно 115–117 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, факторами уверенного роста средних зарплат являются, во-первых, ускоренное (в сравнении с темпами инфляции) увеличение минимального размера заработных плат: МРОТ в 2020 году составлял 12 130 рублей, а в 2026 году он на 15 тыс. рублей выше (27 093 рубля). По словам Балынина, он на 5 тыс. рублей выше значений прошлого года (так, в 2025 году он был равен 22 440 рублей) и практически на 8 тыс. рублей (на 40,8%) выше значений 2024 года. Экономист добавил, что положительное воздействие на рост средних зарплат оказывает ситуация на рынке труда — в условиях сохраняющегося дефицита кадров в отдельных отраслях возникает необходимость конкуренции за них, и это реализуется в том числе путем повышения зарплатных предложений. Важное значение на рост зарплат темпами, превышающими уровень инфляции, оказывает повышенная потребность в дополнительных высококвалифицированных кадрах, констатировал экономист. По его словам, при этом особый спрос существует на работников, которые на хорошем уровне обладают одновременно несколькими компетенциями, позволяющими обеспечивать рост производительности труда.

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