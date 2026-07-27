Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Путин раскрыл, какое место в мире занимает экономика России по ППС

Путин: экономика России занимает четвертое место в мире по ППС
Станислав Красильников/РИА Новости

Экономика России сохраняет четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС) и остается крупнейшей экономикой Европы по этому показателю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, впереди России по ППС находятся только Китай, США и Индия.

«Четвертое место в мире и первое в Европе. И по темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди», — сказал Путин.

В ходе этого же выступления он заявил, что Запад, желая пошатнуть Россию, пытается подорвать ее экономику, науку, образование, но народ страны не сломить.

22 июля Путин сообщил, что федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом. По его словам, показатель составил 196 млрд руб. Российский лидер отметил, что важную роль сыграл рост бюджетных доходов.

В этот же день президент РФ заявил, что состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.

Ранее Путин рассказал о приоритетах бюджета на следующую трехлетку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!