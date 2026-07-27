Путин раскрыл, какое место в мире занимает экономика России по ППС

Экономика России сохраняет четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС) и остается крупнейшей экономикой Европы по этому показателю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, впереди России по ППС находятся только Китай, США и Индия.

«Четвертое место в мире и первое в Европе. И по темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди», — сказал Путин.

В ходе этого же выступления он заявил, что Запад, желая пошатнуть Россию, пытается подорвать ее экономику, науку, образование, но народ страны не сломить.

22 июля Путин сообщил, что федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом. По его словам, показатель составил 196 млрд руб. Российский лидер отметил, что важную роль сыграл рост бюджетных доходов.

В этот же день президент РФ заявил, что состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.

Ранее Путин рассказал о приоритетах бюджета на следующую трехлетку.