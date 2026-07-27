Путин рассказал о приоритетах бюджета на следующую трехлетку

Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва, передает сайт Кремля.

«Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда», — сказал глава государства.

22 июля Путин сообщил, что федеральный бюджет Российской Федерации в июне был исполнен с профицитом. По его словам, показатель составил 196 млрд руб. Российский лидер отметил, что важную роль сыграл рост бюджетных доходов.

В этот же день президент РФ заявил, что состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.

Ранее в Кремле назвали один из главных приоритетов работы Путина.