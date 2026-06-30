В Кремле назвали один из главных приоритетов работы Путина

Заботы жителей Курской области являются одним из главных приоритетов работы президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

По словам Пескова, президент часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Путин вместе с главой приграничного региона обсуждает вопросы восстановления и развития области, а также оказания помощи людям.

Еще в августе прошлого года Владимир Путин пообещал, что российские власти восстановят Курскую область и другие приграничные регионы и обеспечат условия для их дальнейшего развития. Глава государства отметил, что правительство уже разрабатывает программу восстановления приграничья.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объем средств, который будет выделен из государственного бюджета на восстановление приграничных районов Курской области, определят после завершения разминирования территории.

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