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Политика

В Кремле назвали один из главных приоритетов работы Путина

Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы Путина
Станислав Красильников/РИА Новости

Заботы жителей Курской области являются одним из главных приоритетов работы президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

По словам Пескова, президент часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Путин вместе с главой приграничного региона обсуждает вопросы восстановления и развития области, а также оказания помощи людям.

Еще в августе прошлого года Владимир Путин пообещал, что российские власти восстановят Курскую область и другие приграничные регионы и обеспечат условия для их дальнейшего развития. Глава государства отметил, что правительство уже разрабатывает программу восстановления приграничья.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объем средств, который будет выделен из государственного бюджета на восстановление приграничных районов Курской области, определят после завершения разминирования территории.

Ранее жительница курского села рассказала, каково жить под постоянными обстрелами и ударами дронов.

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