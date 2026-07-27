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Бизнес

Путин ввел механизм добанкротной санации юридических лиц

Путин подписал закон о введении механизма добанкротной санации юрлиц
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм добанкротной санации юридических лиц, позволяющий им избежать банкротства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов, новый закон усиливает реабилитационный аспект банкротства и вводит многоступенчатую систему работы с корпоративными долгами. На первом этапе предпринимается попытка сохранить платежеспособность компании без банкротства, затем проводится восстановление под судебным контролем, и лишь при невозможности этих мер применяется ликвидационная процедура.

Законом вводится механизм добанкротной санации — компания получает возможность урегулировать отношения с кредиторами, не возбуждая дело о банкротстве. Такая санация может быть адресной либо комплексной (последняя применяется, если балансовая стоимость активов должника превышает 1 млрд рублей). Комплексное соглашение должно быть утверждено арбитражным судом и обязательно включать условия удовлетворения требований всех кредиторов, в том числе тех, кто не принимал участия в его заключении.

14 июля Путин поручил кабмину и Госдуме сохранить на текущем уровне порог выручки, по достижении которого бизнес на упрощенной системе налогообложения начинает платить НДС.

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