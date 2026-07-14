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Бизнес

Путин поручил на время заморозить порог доходов для малого бизнеса

Путин поручил заморозить порог доходов для бизнеса на упрощенке для уплаты НДС
Михаил Климентьев/РИА Новости

Порог выручки, по достижении которого бизнес на упрощенной системе налогообложения начинает платить НДС, будет сохранен на текущем уровне. Такая задача была поставлена по итогам ПМЭФ.

Соответствующее поручение президент дал кабмину и Госдуме.

«... обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих сохранение на определенный срок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, порога доходов в размере 20 млн рублей, после достижения которого они утрачивают право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС», — говорится в списке поручений российского лидера.

Срок исполнения — до 1 августа.

В текущем году предельный доход, до достижения которого индивидуальный предприниматель или фирма на упрощенной системе налогообложения (УСН) не обязаны уплачивать НДС, составляет 20 млн рублей. В прошлом, 2025 году он был 60 млн рублей, а до того предприниматели на УСН вообще не платили этот налог.

Изменения в Налоговом кодексе, вступившие в силу с 1 января, предполагают поэтапное снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса: с 2026 года он будет уменьшен с 60 млн до 20 млн рублей, в 2027 году - до 15 млн, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС малый бизнес сможет получить дополнительные 50 млрд рублей в год в течение следующих двух лет.

Ранее россиянам рассказали, что ждет малый бизнес в 2026.

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