Мировые цены на нефть упали после приостановки ударов США по Ирану

Цена нефти марки Brent упала на 5% на фоне приостановки ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть упали на 5% при открытии торгов после сообщений о приостановке американских ударов по Ирану. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 1:05 московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 5,24% — до $86,8 за баррель. К 1:11 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 5,16%, до $84,7 за баррель.

Накануне президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты возобновят масштабные боевые действия против Ирана, если американская сторона не получит от Тегерана 100% желаемого. Глава Белого дома не уточнил, какие именно требования выдвигаются Ирану.

В начале июля республиканский политик обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.