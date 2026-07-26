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Политика

Трамп пригрозил Ирану масштабной войной в случае отказа от условий США

Трамп: США вернутся к войне против Ирана без 100% выполнения их условий
Evan Vucci/AP

США возобновят масштабные боевые действия против Ирана, если американская сторона не получит 100% желаемого. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора с журналисткой французского телеканала LCI Соня Дриди.

В социальной сети Х она рассказала, что Трамп не уточнил, какие именно требования США выдвигают Ирану.

До этого портал Axios написал, что президент США в ночь на 25 июля распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые продолжались на протяжении почти двух недель. Этот шаг был предпринят в то время, как представители Омана проводили переговоры в Тегеране. В ходе этой встречи были достигнуты определенные результаты в вопросе возможного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

По мнению Axios, приостановка ударов США по Исламской Республике может свидетельствовать о готовности американской администрации создать условия для дипломатического урегулирования, а также о том, что текущий масштаб военных действий достиг своего предела эффективности.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.

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