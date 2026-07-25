Новак рассказал, где в России ситуация с топливом остается сложной

Новак: в Сибири сохраняется сложная ситуация с топливом

В некоторых российских регионах ситуация с топливом остается сложной, сообщил «Известиям» вице-премьер Александр Новак.

Чиновник уточнил, что речь идет о Сибири.

«Здесь на уровне федерального штаба вместе с регионами и компаниями в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топливом», — сообщил зампред правительства.

Он отметил, что общая ситуация на российском топливном рынке стабилизируется.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заверил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

Ранее в российском регионе двое водителей бензовоза похитили более 5 тыс. литров топлива.